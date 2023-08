Violenza domestica Maltrattata dall’ex: la donna sarà risarcita

Un riconoscimento per la forza e il coraggio dimostrati, ma anche un aiuto per affrontare più serenamente il futuro. E’ quanto rappresenta il contributo elargito a una donna vittima di violenza domestica da parte della fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati. La richiesta a favore della donna residente in città con i suoi tre figli è stata presentata dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli su segnalazione dei Servizi sociali.

La destinataria dell’aiuto economico è appunto una donna che per anni ha subito gravi maltrattamenti tra le mura domestiche e atti persecutori da parte dell’ex marito e il contributo la sosterrà nel coraggioso e difficile percorso di autonomia ed uscita dalla violenza. Spesso, proprio per questioni economiche legate anche alla presenza di figli le donne vittime di violenza attendono anni prima di denunciare i compagni violenti. Temono infatti non soltanto ritorsioni ma di non riuscire, poi, una volta fuori casa, a rendersi subito indipendenti a livello economico. Il contributo elargito intende innanzitutto rappresentare un incoraggiamento per il futuro per la signora e per i suoi figli e un riconoscimento della forza e del coraggio dimostrati, anche con il sostegno del Centro contro la violenza, nell’affrontare il passato e costruire un presente migliore per sé e per i figli. La Fondazione, a cui nel 2004 hanno dato vita la Regione e alcuni Comuni capoluogo, tra cui Modena, interviene a favore di chi subisca le conseguenze di gravi reati avvenuti sul territorio regionale o da cittadini emiliano-romagnoli vittime di reati commessi anche fuori regione. "Pensiamo che una comunità sia tale quando sa prendersi cura dei propri cittadini anche nei momenti difficili, e cerchiamo con il nostro agire di dare concretezza all’idea che vi sia una forma di responsabilità sociale e collettiva verso il benessere di ciascuno" afferma in una lettera il presidente Carlo Lucarelli, con cui la Fondazione emiliano-romagnola comunica alla signora l’accoglimento della richiesta avanzata dal sindaco Muzzarelli.

Il Comune interviene direttamente a favore delle vittime dei reati anche attraverso il Fondo di aiuto alle vittime di alcune fattispecie di reato, finanziato con risorse dell’amministrazione. Il contributo erogato copre il 70 per cento del costo sostenuto per riparazioni di danni da reati predatori, arrecati a seguito di effrazioni per furto o tentato furto. Da inizio 2023 a oggi domande risarcite sono state 69 per un importo complessivo di 13.458 euro.