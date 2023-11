Violenza, i numeri choc: " Vittima una donna su tre, in sei mesi 175 finite in pronto soccorso"

Modena, 29 novembre 2023 – “Libere di essere libere". Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è alla base dell’impegno delle istituzioni modenesi in difesa delle donne, troppo spesso vittime. Ieri mattina, proprio per promuovere strategie condivise, finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, si è svolta nella sede della Provincia la riunione del tavolo tecnico, presieduta dal Prefetto Alessandra Camporota.

Il tavolo prefettizio per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne

Presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia Fabio Braglia, la consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Maurizia Rebecchi, il questore Donatella Dosi, comandanti provinciali di Carabinieri e Finanza e il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Veronica Tomaselli oltre a rappresentanti del Comune, Unioni, Ausl, Policlinico, Unimore, Centri antiviolenza e associazioni.

I dati sul territorio

Nel corso della riunione sono stati presentati i dati raccolti su un fenomeno sempre più allarmante. "Una donna su tre è stata oggetto nel passato o attualmente di violenza a livello nazionale – spiega la dirigente provinciale per le Pari Opportunità Patrizia Gambarini – violenza fisica, psicologica ed economica. Una donna al giorno, a Modena, accede alla rete dei pronto soccorso degli ospedali modenesi: sono 400 accessi all’anno (175 nel primo semestre 2023 tra Policlinico e Baggiovara, ndr), un numero importante e tre donne al giorno si rivolgono ai centri violenza del territorio. Noi istituzioni dobbiamo creare insieme percorsi fluidi, veloci, alla portata di tutti per combattere questo fenomeno evidente o silente".

I numeri hanno messo in luce anche come il 36 per cento delle persone non consideri la violenza di genere un reato e come ci sia ancora tanto pregiudizio: c’è ancora chi addebita alla donna responsabilità.

Nel primo semestre sono quasi novecento anche le donne che hanno chiesto aiuto agli sportelli sociali delle Unioni dei Comuni. A preoccupare è il fatto che i dati si stanno ‘consolidando’. "Ho partecipato alla manifestazione come cittadina; come donna e cittadina italiana voglio portare una testimonianza, un impegno, un esempio – ha sottolineato il prefetto Camporota –. Questo è un territorio impegnato, che sa fare rete anche in un tema così drammaticamente delicato. La rete funziona, lo testimonia questo tavolo e possiamo fare di più sicuramente rifacendoci alla convenzione di Istanbul, che mira a combattere ogni tipo di violenza di genere e il femminicidio. Dobbiamo sviluppare iniziative nel settore della prevenzione, le tre p: prevenzione, protezione delle vittime e punizione. Per eradicare questo fenomeno servono azioni dirette ai giovanissimi, sin dalle scuole dell’infanzia – ha sottolineato il prefetto – è chiaro che le situazioni di disagio sociale e crisi economica acuiscono un fenomeno che riguarda le donne più fragili, le giovanissime, le donne straniere". Il presidente della provincia, Braglia ha ribadito la "necessità di una forte azione di educazione nelle nuove generazioni e la scuola può essere il luogo privilegiato per compiere azioni educative mirate e concrete".

Il progetto ‘Educare alle differenze’

L’assessora alle pari opportunità Grazia Baracchi ha poi presentato il progetto ’Educare alle differenze’ e alcune studentesse e studenti hanno raccontato la loro esperienza. Ciò che è emerso, a fine tavolo è quanto il lavoro di squadra possa fare la differenza e quanto sia fondamentale il lavoro dei centri antiviolenza sul territorio. Il centro Antiviolenza Vivere Donna, nei giorni scorsi, attraverso la campagna "#BASTA!" ha pubblicato quotidianamente, attraverso i social, diversi concetti per esprimere il rifiuto totale della violenza, degli abusi e delle ingiustizie che colpiscono le donne in tutto il mondo.