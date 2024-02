Violenza dopo la partita . Il calciatore accoltellato:: "Ora vivo nel terrore"

"Mi è arrivato addosso senza dire una parola. Non mi aspetto niente da lui, non mi aspetto delle scuse anzi, sinceramente ho molta paura. Potrebbe chiamare qualcuno per farmi ancora più male". Sono queste le parole di Mathias Caballero, il 19enne in Italia da appena cinque mesi accoltellato da un tifoso sabato pomeriggio, dopo la partita contro la squadra del Castelnuovo. Il giovane, in forze dell’under 19 del Fox Junior Serra di Serramazzoni, non pensava che il suo aggressore, 20 anni, potesse tornare in liberà tanto presto ed ora teme ritorsioni. "Lo avevo visto una volta sola ma non lo conosco sinceramente; avevo giocato in passato contro di lui ma nulla di più. Ho paura che dopo l’arresto possa capitarmi qualcosa". Mathias, insieme ad altri ragazzi della squadra aveva raggiunto il capitano dopo che lo stesso era stato aggredito all’esterno del campo da un gruppo di giovani.

A spiegare l’accaduto è il mister della Juniores: "Ho incontrato oggi Mathias con l’avvocato, vogliamo tutelarlo – spiega - era preoccupato perchè, vivendo da solo, ha paura che possano fargli ancora del male. Anzi, è terrorizzato. Gli diamo una mano come squadra anche perchè qua non ha nessuno. Quanto è accaduto è gravissimo – sottolinea il mister – Tutto è nato da un normalissimo fallo di gioco, senza particolare rilevanza. Il fallo lo ha subito il capitano. Il mister della squadra avversaria ha deciso di sostituirlo. Questo è quanto capitato nello stadio comunale. I ragazzi hanno fatto la doccia: il capitano mi ha salutato dicendo che si sarebbe recato all’auto. Dopo di che mi ha chiamato dicendo che era stato accerchiato da quattro ragazzi e colpito al volto. A quel punto siamo andati a cercarlo: non capivano dove fosse e non rispondeva più al telefono. Siamo partiti tutti insieme e abbiamo incontrato questo gruppo di ragazzi che veniva verso di noi. Quando i ragazzi hanno chiesto loro cosa fosse capitato, il gruppo ha negato di aver aggredito il capitano - continua. Poi hanno iniziato a spingere la squadra e questo ragazzo ha estratto all’improvviso il coltello cercando di colpire Mathias nelle parti vitali. Si è salvato poiché è riuscito a difendersi con la mano. L’aggressore aveva giocato contro di noi nell’ Atletic Palafitta – dicono – ma io non me lo ricordo. Abbiamo incaricato uno studio legale affinchè segua i ragazzi per tutelarli. Non si tratta di una scazzottata tra amici ma di un episodio molto grave e i ragazzi hanno paura".

"La dirigenza della società vuole tutelare questi ragazzi: quanto accaduto rappresenta un fatto molto grave ma mi riservo di verificare le questioni all’esito delle indagini – afferma l’avvocato Luca Brezigar – Rappresento per incarico della dirigenza della società due ragazzi: il capitano, che è stato il primo minacciato e Mathias. Non è stata disposta misura cautelare in carcere dall’aggressore perchè ciò dipende dalla contestazione elevata: il reato contestato è quello di lesioni aggravate quando in realtà, leggendo quanto capitato – afferma il legale - la vicenda è molto più seria. Ci riserviamo di verificare ovviamente la situazione una volta preso contatto con gli inquirenti. L’aggressione è avvenuta in un contesto sportivo, dove mai dovrebbero capitare cose di questo tipo".