Violenza e molestie. Condannato a due anni

L’ha corteggiata per mesi. Alla fine lei, convinta che quell’uomo davvero provasse amore, ha ceduto alle avances e ha iniziato a frequentarlo. Poco dopo essere riuscito ad entrare in casa, però, quello che si era presentato come un compagno amorevole ha iniziato ad essere sempre più aggressivo e violento. Non solo: pronunciando più volte la frase: ‘Sei mia e fai quello che dico io’, l’uomo l’avrebbe molestata sessualmente anche in luogo pubblico, arrivando a farle temere per la propria incolumità. La vittima, una 42enne di Guiglia difesa dall’avvocato Valeria De Biase, ha però trovato il coraggio di denunciare il compagno ‘padrone’, un 38enne di Zocca e ieri l’imputato è stato condannato con rito abbreviato a due anni. Nel corso del procedimento è caduta l’accusa di stalking: la condanna pronunciata riguarda infatti i reati di violenza sessuale e molestie.

"Vorrei soltanto dire che la giustizia in Italia funziona perchè io, grazie allo Stato, non solo sono riuscita ad ottenere giustizia per quello che ho subito ma anche ad avvalermi di un avvocato – in gratuito patrocinio – che mi è stato accanto e mi ha sostenuto. Ci eravamo conosciuti nel 2021 – racconta ancora la vittima – lui veniva ogni giorno al mercato,in cui lavoravo avendo un’azienda agricola, per corteggiarmi. Dopo sei mesi ho ceduto alle sue avances ed è iniziata la relazione. Non vivevamo insieme, ma si fermava a dormire e, dopo pochissimo tempo, ha iniziato a diventare aggressivo verbalmente. Non solo, pretendeva di ‘fare quello che voleva’ continuando a dire che ‘ero sua’". Secondo le accuse, infatti, l’imputato l’avrebbe molestata sessualmente in pubblico, continuando ad affermare che, quella, era ‘la sua donna’.

"Una sera ci sono entrati degli sconosciuti in casa: lo cercavano sostenendo che dovesse loro dei soldi. Gli ho detto che non ce la facevo più ad andare avanti così, anche perchè ho dei figli e lui ha iniziato a mandarmi continuamente persone, anche sul luogo di lavoro, per convincermi a riprendere la relazione. E’ arrivato a chiamarmi anche 28 volte in un’ora e, impaurita, dopo le ennesime aggressioni verbali ho preso coraggio e l’ho registrato con il telefonino. Ho sporto denuncia e quello che posso dire è che i carabinieri mi hanno salvato la vita: mi hanno ascoltato e aiutato. Oggi ho avuto la prova che la giustizia esiste – conclude commossa – le donne devono sapere che è importante denunciare perchè lo Stato ti appoggia".

Valentina Reggiani