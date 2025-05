"Violenza fisica o psicologica, così aiutiamo le donne vittime"

Abbiamo intervistato l’avvocato Sonia Bartolini del Foro di Modena, libero professionista nonché volontaria dell’associazione ’Donne e Giustizia’, a cui abbiamo fatto domande riguardanti la violenza di genere.

Dove è nata l’associazione e quando?

"L’associazione è nata a Modena, nel 1982, poi si è allargata anche alla provincia".

Perché ha deciso di entrare a far parte di questa associazione?

"Il desiderio di occuparmi di queste tematiche è nato fin dall’università, dove i miei studi si sono concentrati sul diritto di famiglia".

Perché gli uomini maltrattano le donne?

"Possiamo dire in generale che in alcuni esistono delle patologie vere e proprie per le quali l’uomo, spesso identificato nel quadro del narcisista manipolatore ossessivo o maligno, si autoconvince che solo lui può decidere tutto e che deve avere il controllo e la supremazia sulla donna".

Come supportate le donne che hanno subito violenza e come le aiutate a uscire da quella situazione?

"L’associazione mette a disposizione degli sportelli di consulenza gratuita, ce ne sono diversi in Provincia di Modena e indica alle donne i percorsi da scegliere per uscire dalle situazioni critiche. A Pavullo lo sportello è attivo presso la sede della Croce Rossa".

Cosa fate per la sensibilizzazione pubblica?

"L’associazione organizza giornate di riflessione e formazione, incontri nelle scuole e con aziende, per discutere della violenza di genere e di quella in rete. La sensibilizzazione è fondamentale per la prevenzione".

Negli anni i casi di donne vittime di violenza aumentano o diminuiscono?

"Purtroppo i casi sono in aumento. Le violenze possono partire da età molto basse e questo a causa di numerosi fattori; fondamentale è l’assenza di una rete familiare solida, che ascolti i ragazzi, con i quali spesso non si parla più, insomma manca l’educazione al rispetto di genere".

Perché non tutte le donne chiedono aiuto quando subiscono violenza?

"Alcune donne temono ad esporsi sia per la paura di acuire la violenza del proprio compagno e sia perché spesso ci sono vere e proprie situazioni di dipendenza patologico affettiva, economica e psicologica che impedisce loro di comprendere il pericolo dell’ambiente tossico in cui vivono".

Quali sono i primi segnali ai quali prestare attenzione?

"I primi segnali da attenzionare sono la presenza di eccessivo controllo da parte del compagno, del fidanzato, atti di gelosia eccessiva, forme subdole di vittimismo verso la compagna, il farla sentire sempre in colpa. Sono i segnali tipici del manipolatore seriale".

Qual è il tipo di violenza più frequente?

"Violenza fisica ma anche psicologica ed economica".

Vi sono mai arrivate chiamate da parte di ragazze minorenni?

"Sì, è capitato e in questo caso occorre fare rete con i Servizi Sociali affinché avviino indagini per chiarire la situazione, le prove e la fondatezza delle denunce stesse".

Vi è capitato che dopo una denuncia la donna vittima tornasse con l’uomo che l’ha violentata?

"Sì, purtroppo succede che la vittima, per paura, per motivi economici, per ricatti di altri familiari possa ritrattare la denuncia e tornare dal compagno".

Quali consigli darebbe ad una donna vittima di violenza?

"Consiglierei di allontanarsi subito dall’uomo violento, di interrompere la relazione e di rivolgersi alle Forze dell’Ordine, che hanno la funzione di metterla in sicurezza presso strutture protette, mentre per quanto riguarda il supporto giuridico possono rivolgersi ad associazioni come ’Donne e Giustizia’".

Classe 3H - Scuola Secondaria

I grado ’Raimondo Montecuccoli’ di Pavullo

nel Frignano