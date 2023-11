Violenza fuori dal liceo, Gioventù Nazionale: "Più controlli all’uscita"

Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, interviene in merito all’episodio di violenza che si è verificato martedì nei pressi del liceo Fanti di Carpi e che ha visto un minorenne scappare dentro all’istituto per chiedere aiuto e sottrarsi alla furia di un gruppo che si era scagliato contro di lui. "Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione – afferma Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi –. Questo non è il primo caso di violenza che si verifica nei dintorni delle scuole superiori. Chiediamo maggiori controlli da parte della Polizia locale, specie all’orario di uscita, affinché situazioni simili possano essere prevenute e affrontate con tempestività. Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai Carabinieri per il loro intervento, nonché al personale del Liceo Fanti per aver prestato immediato soccorso alla vittima". "Queste continue violenze che continuano a moltiplicarsi per tutta la provincia sono figlie del continuo tentativo da parte del Pd di nascondere ‘la polvere sotto al tappeto’ nel reiterato tentativo di far sembrare i comuni da loro amministrati perfetti e, ancora di più, della loro presunzione di infallibilità".

Poco più di un mese fa, fuori dai cancelli del Liceo, si era verificata un’altra rissa: a essere preso di mira da quella che, i ragazzi presenti, hanno definito una vera e propria ‘spedizione punitiva’ per le modalità con cui si è svolta, è stato un minore che frequenta il Fanti, che sarebbe stato picchiato pesantemente con calci e pugni da un gruppo di almeno quindici altri ragazzi, giunti appositamente sul luogo. m.s.c.