Violenza fuori dal locale "Pestato da un buttafuori"

Sarebbe stato pestato senza motivo da un buttafuori all’esterno di un noto locale notturno. Il giovane, residente a Reggio a seguito delle numerose ferite riportate nel corso della presunta aggressione, si è visto costretto a ricorrere alle cure ospedaliere ed è stato dimesso con trenta giorni di prognosi. Il ferito ha annunciato che presenterà denuncia ma, nel frattempo, il titolare del locale ha allontanato il presunto responsabile dell’aggressione, l’uomo che aveva l’incarico di fare il buttafuori.

L’episodio si è verificato mercoledì notte nella nota discoteca Frozen. A spiegare di aver subito preso provvedimenti nei confronti del buttafuori è il titolare della discoteca, Simone Durante. "Non accettiamo che nel nostro locale avvengano episodi del genere; anzi, lavoriamo proprio per evitare che accadano. In quel momento io ero all’interno – spiega – quindi la dinamica non la conosco. Quello che però ho fatto è stato contattare subito l’agenzia della sicurezza che ci ha inviato il buttafuori e allontanarlo. Parliamo di una persona che non conosco, perchè viene sporadicamente ed era stato inviato per sostituire un collega in ferie. Il cliente, invece, è un ragazzo che viene da tanti anni nel nostro locale. Mi sono messo subito in contatto con lui per sincerarmi delle sue condizioni, di quanto accaduto e gli ho detto che siamo mortificati: ci teniamo molto a queste cose e siamo contro la violenza. Nel nostro locale – continua Durante – non erano mai accadute cose simili. Anche il cliente si è detto dispiaciuto; non è sua intenzione accusare il locale anche perchè viene da noi da quindici anni. Mi ha spiegato – afferma ancora il titolare – che la colluttazione è avvenuta nel parcheggio e mi ha fatto presente di aver riportato lesioni ad un occhio per trenta giorni di prognosi. Posso solo dire che ci dispiace molto: abbiamo sempre gli stessi ragazzi della sicurezza perchè vogliamo che la gente, nel nostro locale, si senta a casa. Ovviamente faremo i nostri dovuti accertamenti e chiediamo ancora scusa al giovane per quanto accaduto".

Il ragazzo ora pare intenzionato a sporgere denuncia nei confronti del buttafuori. Saranno poi effettuati accertamenti, da parte delle forze dell’ordine, per far luce sul grave episodio.

Valentina Reggiani