Violenza fuori dall’istituto Meucci, spunta un altro video

Spunta un secondo video relativo alla mattinata di venerdì scorso quando nel piazzale fuori dall’istituto Meucci a Carpi, una studentessa è stata aggredita e picchiata da una coetanea, sotto gli occhi del ‘gruppo’. Dalle nuove immagini che sono circolate ieri, sarebbero state due le aggressioni avvenute quella stessa mattina, a poca distanza tra di loro, e nella stessa zona. Se nel primo video ad essere buttata a terra e presa a calci è una ragazza, il secondo immortale una scena ‘fotocopia’ ai danni però di un ragazzo. Stessa dinamica: un giovane del gruppo spintona la vittima che cade a terra e poi iniziano i pugni e i calci, sia da parte del ‘primo’ aggressore che di altri coetanei che si sono aggiunti per infierire sul ragazzo a terra. Intorno il ‘gruppo’, le urla, moltissimi che riprendono il pestaggio con il cellulare, qualcuno che cerca di fermare la furia cieca e separare i due giovani. Confrontando i due video, quello diffuso sabato e quello di ieri, si notano le stesse persone, con gli stessi abiti, gli stessi zaini. Non solo: il ragazzo picchiato nel secondo video sarebbe lo stesso che, nell’altra aggressione, ha cercato di dividere e allontanare le due ragazze. La zona è la medesima: quella in cui non ci sarebbero telecamere di video sorveglianza. La stessa scelta da chi, un mese fa, ha messo a segno un’altra ‘spedizione’ punitiva verso uno studente. Il diffondersi della notizia dell’aggressione di venerdì ha suscitato preoccupazione tra i genitori, gli studenti, e in generale, tra i cittadini stessi. Non è passata inosservata la presenza, ieri mattina, davanti al cancello del Meucci di agenti della Polizia locale, mentre la pattuglia dei carabinieri girava nel piazzale delle piscine. Non è la prima volta che le forze dell’ordine presidiano la zona, "ma di solito – è stato il commento degli studenti – restano più su viale Peruzzi dove ci sono gli altri istituti superiori. Non avevamo mai visto una presenza così ‘massiccia’ al Meucci". E proprio ieri, a metà mattina, si è aggiunta anche la presenza provvidenziale degli agenti della Polizia di Stato tra i corridoi dell’istituto. Una presenza che era già stata programmata ma che, nella contingenza degli ultimi avvenimenti, ha consentito anche di portare avanti le indagini e monitorare la situazione. "I nostri figli hanno paura – racconta un genitore – anche a parlare, perché poi temono di essere presi di mira una volta usciti da scuola. La presenza delle forze dell’ordine, nei momenti più critici quali l’ingresso e l’uscita da scuola, ci fa stare più tranquilli. La dirigente scolastica si sta dando molto da fare per garantire la sicurezza dei ragazzi".

Maria Silvia Cabri