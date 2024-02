Violenza in famiglia. Allontanato da casa

Nella mattina di martedì, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione a un provvedimento coercitivo, in tema di ‘Codice Rosso’, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di un 47enne, con cui è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Modena che ha coordinato le indagini svolte dai Carabinieri in seguito alla denuncia querela presentata dalla persona offesa, scaturisce da gravi soprusi, sopraffazioni e sofferenze frutto di reiterate aggressioni fisiche e psicologiche inflitte nel tempo, alla presenza dei figli minori, da parte dell’indagato peraltro dedito all’abuso di sostanze alcooliche e droganti. I reati contestati all’indagato sono quelli di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali ed estorsione, per avere l’interessato minacciato e poi costretto con violenza la persona offesa a consegnargli una somma di denaro che custodiva in casa. All’indagato è stato altresì imposto il divieto avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla persona offesa e dai figli.