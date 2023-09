Violenza in via Ganaceto: "Sono stato aggredito da un gruppo di stranieri"

Continui, quotidiani episodi di violenza che stanno generando un senso di costante insicurezza nei cittadini. Ragazze e ragazzi rapinati per strada, minori aggrediti e risse. Tutto questo accade a Modena, il cui centro storico è divenuto ormai territorio fertile per sbandati e malviventi, nonostante il presidio pressochè perenne delle forze dell’ordine.

L’ultimo grido d’allarme arriva da via Ganaceto dove, giovedì notte, un giovane ha denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di stranieri. L’episodio ancora non è chiaro e sono in corso indagini da parte della polizia di Stato, che sta visionando i filmati della videosorveglianza cittadina. Il ragazzo, però, ha riportato sette giorni di prognosi. Un altro episodio inquietante quindi, che finisce per preoccupare i residenti della zona. Ad intervenire in merito è Manuela Spaggiari, segretario provinciale e Consigliere di Quartiere 1 Centro storico di Noi Moderati.

"Via Ganaceto ancora sotto i riflettori, dopo il caso di molestie a due ragazzine e le tensioni causate da alcuni avventori del minimarket, ieri sera una violenta aggressione ad un ragazzo - sottolinea. Poco prima di mezzanotte i residenti hanno assistito ad un episodio che è ancora tutto da chiarire, un gruppo di persone, italiani, hanno picchiato in mezzo alla strada un giovane. Per qualche testimone, all’origine, ci potrebbe essere una questione legata a dei soldi. Diversi sono le persone che hanno assistito alla scena, proprio per questa ragione i picchiatori sono poi fuggiti a bordo di un furgone bianco. Inutile dire che la preoccupazione degli abitanti di via Ganaceto è sempre maggiore – tuona Spaggiari - uscire la sera, soprattutto per le giovani ragazze, è oggettivamente un pericolo. La nuova normalità però non può essere accettata: i due recenti omicidi che hanno sconvolto la nostra città sono avvenuti in Corso Vittorio Emanuele e al parco Novi Sad, tutte due zone molto vicine a via Ganaceto. La strategia dello scaricabarile messa in atto dal sindaco Muzzarelli è una presa in giro, la città dopo 10 anni di sua amministrazione è diventata più pericolosa, parlano i fatti, non è una semplice accusa politica’. Il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118, allertati dai residenti e condotto in ospedale per le cure del caso.

