Violenza sessuale ai danni della figlia. Il giudice lo assolve: "Calvario finito"

E’ finito alla sbarra con la terribile accusa di violenza sessuale ai danni della figlioletta – che all’epoca dei fatti aveva solo undici anni – ma anche per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Ieri l’imputato, un 32enne di Pavullo, è stato assolto perchè il fatto non sussiste dal reato di violenza sessuale, mentre è stato rinviato a giudizio per i maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono al Natale del 2021. A denunciare il giovane papà, era stata la compagna (che non è la mamma dei due figli dell’uomo, affidati dal tribunale a quest’ultimo). Secondo la donna, infatti, il 32enne aveva abusato sessualmente della figlia, neppure adolescente. La stessa aveva dichiarato agli investigatori che era stata proprio la minore a confidarle i terribili e presunti abusi. Non solo: la donna aveva presentato querela anche per maltrattamenti: percosse e vessazioni ai danni della stessa e dei bambini. A gennaio del 2022 era scattato il divieto di avvicinamento.

Da quel momento l’imputato non aveva più visto né i bambini, né la ex compagna, trasferiti in una casa famiglia segreta. La presunta vittima di maltrattamenti aveva chiesto nel frattempo l’affidamento dei due minori, ma la richiesta è stata successivamente rifiutata e i piccoli trasferiti da soli in un’altra comunità. La difesa – nella persona dell’avvocato Fausto Gianelli – ha da subito contestato le accuse e ieri, nel corso dell’udienza davanti al Gip, la dottoressa Sermanini ha assolto l’imputato dalle accuse di violenza sessuale, poiché il fatto non sussiste ma lo ha rinviato a giudizio al 29 gennaio per i maltrattamenti. Secondo gli accertamenti, infatti, il 32enne avrebbe sottoposto a violenza i minori e la ex in più occasioni. "Il mio assistito è stato assolto per le contestate violenze sessuali ai danni della figlia: un calvario per un padre che non ha potuto vedere per un anno e nove mesi i figli e neppure sentirli telefonicamente – afferma l’avvocato Fausto Gianelli. Il codice rosso è una cosa molto bella e per fortuna che c’è, però si può prestare a strumentalizzazioni. Siamo soddisfatti della decisione e faremo istanza affinchè il mio assistito possa rivedere i bambini".