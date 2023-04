Violenza sessuale di gruppo a Formigine: a 17 anni legata e abusata da due coetanei

Formigine (Modena), 6 aprile 2023 – Si erano trovati tutti a casa di un amico. Una piccola festa – come avevano già organizzato altre volte – per ‘ammazzare’ il tempo in epoca Covid. Durante la serata, però, secondo una ragazza all’epoca dei fatti 17enne, era successo qualcosa di terribile: due coetanei l’avevano legata per poi abusare di lei. E’ stato incardinato ieri il processo con rito abbreviato nei confronti di un 18enne di Formigine, accusato di violenza sessuale di gruppo.

Nel procedimento risulta indagato anche un amico minorenne, infatti, per il quale gli atti sono stati trasmetti alla procura dei minori. I giovani amici rischiano pene altissime, da otto anni di carcere. Il processo si discuterà il prossimo due ottobre.

I fatti risalgono all’ottobre del 2021, in piena pandemia, appunto. In quell’occasione la presunta vittima si era recata a casa dell’imputato insieme al fidanzatino – e migliore amico del 18enne –, all’amica del cuore, compagna del presunto aggressore e ad altri coetanei. L’intenzione era di fare un piccolo party e di giocare ai videogame, non potendo uscire di casa.

Tutto si era svolto tra risate, balli e sfide fino al termine della serata, quando, in base alla denuncia poi presentata dalla vittima agli inquirenti, la stessa era stata molestata. Il minorenne l’aveva tenuta ferma per poi legarle i polsi con una cintura.

In quel contesto l’imputato – difeso dall’avvocato Nicola Elmo – l’avrebbe poi molestata sessualmente senza che nessuno cercasse di fermarlo. La minore (all’epoca dei fatti) aveva infatti denunciato come, mentre subiva gli abusi, il resto del gruppo si sarebbe messo a ridere, prendendola in giro e senza intervenire in suo aiuto. Non vi sarebbero però agli atti eventuali video girati con i telefonini ma soltanto la testimonianza della vittima e la ‘negazione’ dei fatti da parte degli indagati.

Altri ragazzini – sentiti dagli inquirenti – hanno a loro volta negato l’accaduto. La presunta vittima ha però raccontato subito, appena arrivata a casa ai genitori quanto accaduto e gli stessi, allarmati hanno sporto denuncia nei confronti dei due ragazzini e, fino a quel momento, amici della 17enne.

La presunta violenza sessuale sarebbe quindi avvenuta in un ‘contesto fumoso’ (alcuni ragazzi presenti hanno appunto negato l’accaduto) ma – a seguito degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine – i due studenti, 17 e 18 anni appunto, sono finiti a processo ed ora rischiano pene altissime. La difesa ha scelto per il 18enne il rito abbreviato e il processo è previsto per il prossimo due ottobre.