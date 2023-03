Violenza sessuale, non era lui l’aggressore: imputato assolto

Secondo le accuse si era introdotto all’interno di una scuola di Pavullo per poi molestare sessualmente un’impiegata della segreteria. L’episodio era accaduto a febbraio del 2019 e l’imputato, un 24enne pakistano era entrato nell’istituto con la scusa di distribuire dei volantini. Poco dopo era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale. Il giovane, però, al termine del processo è stato assolto. La difesa, infatti, ha fatto presente come probabilmente si era trattato di uno ‘scambio di persona’: non era stato in sostanza il 24enne ad introdursi nella scuola. Il tribunale ha accolto infatti la tesi della difesa – rappresentata dagli avvocati Valentina Schenetti e Roberto Ghini – secondo la quale, tra l’altro, non si era trattato di una aggressione sessuale’. Il pm aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi per il giovane pakistano, incensurato: per la pubblica accusa, infatti, lo straniero aveva cercato di baciare la presunta vittima. "Siamo soddisfatti del risultato. Il Tribunale ha accolto le nostre osservazioni in merito all’assenza di elementi certi in ordine alla effettiva identificazione dell’autore dei fatti", sottolineano i legali.