Violenza sessuale su una paziente. Luca Richeldi patteggia la pena. Ora farà un percorso psicologico

La richiesta di patteggiamento era stata inizialmente respinta nella fase del’udienza preliminare. Ieri, però, è arrivato il via libera dal tribunale di Roma al patteggiamento della pena per il professore modenese Luca Richeldi, primario di Pneumologia del Policlinico Gemelli accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente che all’epoca dei fatti aveva 42 anni. La prima sezione penale, infatti, ha accolto la richiesta relativa ad una pena di undici mesi e dieci giorni e nella prossima udienza, fissata per il 20 novembre, verrà comunicata la struttura dove l’imputato dovrà svolgere, per l’intera durata della pena, un percorso bisettimanale di assistenza psicologica.

Infatti il tribunale ha individuato cinque centri presso i quali il professore potrebbe svolgere il percorso e ha rinviato per dare il tempo ai difensori di individuare il centro tra i cinque proposti. Intanto la vittima, presente ieri in aula, ha invitato le donne a denunciare, sempre.

L’avvocata di parte civile, Ilenia Guerrieri afferma: "Come parti civili ci riteniamo soddisfatte perchè nonostante l’imputato non abbia mai chiesto scusa e non abbia mai ammesso la propria responsabilità – commenta – ha comunque concordato una pena detentiva ad undici mesi e dieci giorni con un percorso di riabilitazione della medesima durata, con obbligo di frequenza bisettimanale per autori di violenza. Solo all’esito positivo di tale percorso di riabilitazione, la pena detentiva sarà sospesa. Anche la mia assistita, all’esito dell’udienza, ha fatto appello alle donne affinchè denuncino ogni violenza, anche se l’autore è persona importante e nota". La vittima, parte civile al processo che all’epoca, nel 2022 denunciò il professore affermando di essere stata vittima di abusi sessuali al termine di una visita, ha sottolineato come la decisione arrivata ieri sia "Un risultato importante: tre anni fa è iniziato questo percorso che è stato molto difficile dal punto di vista psicologico e umano e oggi siamo arrivati al fatto che il professor Richeldi ha concordato una condanna". Il professore era stato rinviato a giudizio nell’ottobre dello scorso anno dopo che il il gup aveva respinto inizialmente la richiesta di concordare la pena ritenendola non congrua rispetto alla gravità dei fatti contestati.

I difensori del primario hanno espresso "soddisfazione" per "l’esito favorevole" del procedimento. "Il Tribunale, infatti, nell’accogliere la richiesta di patteggiamento - così come reiterata negli identici termini in cui era stata incomprensibilmente disattesa nella fase dell’udienza preliminare - ha indicato una rosa di strutture - spiegano gli avvocati Carlo Bonzano e Tatiana Minciarelli - tra le quali dovrà essere individuata quella più idonea presso cui svolgere i percorsi di assistenza psicologica previsti dalla legge".