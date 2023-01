Violenza sessuale sulla paziente, fisioterapista rinviato a giudizio

Si era rivolta ad uno stimato fisioterapista della Bassa: doveva porre rimedio ad alcuni dolori cervicali e alla schiena. Una volta entrata in quell’ambulatorio, però, è precipitata nell’incubo più nero. Il professionista, infatti, avrebbe abusato sessualmente di lei, approfittando del fatto che la ragazza era sola in quella stanza e nascondendosi dietro ad alcune ‘mosse’ che, teoricamente, avrebbero fatto parte della ‘terapia’. E’ stato rinviato a giudizio, ieri, con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata un 40enne della bassa modenese. Il professionista quindi sarà giudicato nel corso del dibattimento e la prima udienza è stata fissata per il 20 di marzo. A spiegare su queste pagine quanto accaduto quel giorno, a maggio del 2021 nello studio del fisioterapista era stata la stessa vittima, una ragazza di 30 anni difesa dall’avvocato Michela Anna Guerra che, sostenuta dalla madre aveva voluto denunciare pubblicamente l’accaduto. "Affinchè non accada ad altre donne; affinchè trovino il coraggio di denunciare", aveva spiegato. "Ero andata quel giorno insieme ad un amico dal professionista in questione. Era stato lui, il mio amico - aveva raccontato - a consigliarmelo poiché era in cura dal fisioterapista da tempo e così ci ha presentati. Mi ero fidata del suo consiglio", aveva spiegato in lacrime. La 30enne aveva sottolineato di non averlo mai visto prima ma di aver saputo che nel settore era un esperto. "Mi aveva fatto entrare per prima e, dopo poco, mi aveva messo una mano sotto i jeans sbottonati e l’altra sul seno ed io mi ero pietrificata", aveva raccontato la giovane, sottolineando di aver intrapreso un percorso psicologico a seguito delle molestie. La giovane si era poi convinta a sporgere denuncia e, a seguito delle indagini, la Procura ha chiesto il processo per il 40enne. Ieri il giudice lo ha rinviato a giudizio. "In quella sede – afferma Saverio Malaguti, legale dell’imputato - , grazie agli approfondimenti istruttori che non sono possibili invece in sede di udienza preliminare, potrà evidenziarsi maggiormente l’importanza delle numerosissime contraddizioni emergenti agli atti".

Valentina Reggiani