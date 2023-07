"Violenza sui medici, non possiamo militarizzare gli ospedali"

"È una situazione di cui parliamo da troppo tempo, ma non possiamo militarizzare gli ospedali". Commenta così Claudio Vagnini, Dg dell’Aou, le aggressioni al personale sanitario degli ultimi giorni. "I nostri operatori sono obiettivo di persone il più delle volte squilibrate: la gente arriva in ospedale, spesso in codice rosso, come in questi giorni, sono persone in stato di salute precario, che, nel momento in cui vedono infermieri e medici intorno a loro, reagiscono violentemente e picchiano. È sintomatico anche di una situazione esterna difficile: abbiamo passato dei giorni con temperature fuori da ogni possibilità di sopportazione. Quindi tutta quella popolazione che vive ai margini del sistema, soprattutto le persone più fragili che vivono sulla strada, di fronte a queste situazioni vedono la propria condizione clinica peggiorare. Noi abbiamo chiesto aiuto e intanto facciamo come si può: abbiamo aumentato la frequenza di passaggi delle pattuglie, così come lo sforzo della nostra polizia privata. Ma non possiamo fermare tutto".

