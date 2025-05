Violenza sulla convivente, condannato a 4 anni

Avrebbe costretto la convivente a subire rapporti sessuali, nonostante la donna avesse verbalmente e più volte espresso il proprio diniego. Con l’accusa di violenza sessuale, ieri, all’esito di un delicato processo davanti al collegio un 30enne di Zocca è stato condannato a quattro anni di carcere. I fatti risalgono al 2022 e si sono consumati a Marano, dove la coppia viveva fino al termine della relazione, durata circa 14 anni. La denuncia da parte della vittima, infatti, era scattata dopo che la giovane aveva deciso di interrompere il rapporto. Nella denuncia - come confermato dalla donna ieri nel corso dell’ultima udienza davanti al collegio - la 30enne aveva sottolineato di aver subito violenza sessuale da parte dell’ex convivente, di essere stata costretta a rapporti nonostante non avesse prestato il proprio consenso all’atto sessuale. La giovane ha spiegato in aula di aver provato, in quelle occasioni, a far ‘fermare’ il compagno ma di essere stata colta da un attacco di ‘angoscia’ che l’aveva quasi paralizzata. La vittima, quindi, non sarebbe riuscita a bloccare il convivente, trovandosi in uno stato di sopraffazione che le aveva provocato ansia e angoscia. "Gli avevo chiesto più volte di smettere - ha dichiarato, spiegando come a suo avviso l’imputato fossse consapevole dello stato di angoscia,terrore in cui la circostanza l’aveva fatta precipitare. La vittima ha sottolineato di non essere stata all’epoca dei fatti in grado di reagire ‘fisicamente’, dal momento che l’ansia l’aveva sopraffatta". La condanna viene contestata dall’avvocato Fausto Giannelli, legale dell’imputato, che annuncia l’appello: "Non c’è stata violenza fisica o minaccia, il rapporto era all’interno di una relazione durata 14 anni. La querela è arrivata dopo diversi mesi e non nell’immediatezza".