Violenza sull’autobus. Ferito al volto e al collo da un immigrato: "Voleva il portafogli"

E’ salito come ogni giorno sulla corriera, diretto a casa dopo il suono della campanella. A casa, però, ha rischiato di non arrivarci: è stato brutalmente aggredito e accoltellato da uno straniero poco più grande perchè si è rifiutato di consegnargli il portafogli. L’ennesimo e grave fatto di sangue è accaduto ieri, intorno alle 14.30 a pochi passi dalla stazione delle autocorriere. La vittima è uno studente di 17 anni che, appunto, era salito sulla corriera Maranello-Pavullo diretto verso casa. Neppure duecento metri dopo la partenza il ragazzino è stato raggiunto da uno straniero poco più grande. "Dammi il portafogli", gli ha detto, mostrandogli un coltello.

Lo studente, però, si è rifiutato di cedere alle richieste dello sconosciuto e, quando ha cercato di alzarsi dalle ultime file del bus, il malvivente gli ha affondato la lama sul volto, poco sotto all’occhio e sul collo, ferendolo anche alla mano mentre il giovane, terrorizzato, tentava di proteggersi. Sul mezzo pubblico è ovviamente scoppiato il panico: i circa 50 passeggeri, perlopiù studenti che facevano rientro a casa dopo la giornata di scuola hanno notato subito come il volto del minore si fosse trasformato in una maschera di sangue. L’autista ha fermato il mezzo e, poco prima del semaforo con Largo Moro, ha fatto uscire gli studenti chiamando nel frattempo gli agenti della polizia locale, impegnati al posto fisso di Sant’Agostino, per la fiera in corso. Subito gli agenti sono intervenuti, facendo chiudere le porte della corriera a bordo della quale si trovava ancora l’aggressore. Un agente ha prestato soccorso allo studente che, poco dopo, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Contestualmente gli agenti hanno raggiunto l’aggressore, intimandolo a lasciare il coltello per poi ammanettarlo e portarlo al comando. Sicuramente il giovane malvivente, già conosciuto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di rapina e lesioni aggravate. Lo studente è stato medicato al Policlinico: le ferite guariranno ma sicuramente sarà dura, per il 17enne, superare il trauma di un’aggressione così grave e improvvisa.

"Ho visto lo straniero: è entrato in corriera dicendo che era nervoso e ci ha chiesto di spostarci. Era alterato dall’alcol – spiega uno degli studenti che si trovava a bordo – ha rubato il portafoglio al ragazzo che si trovava davanti a lui e lo ha colpito. Tutti gridavano di scappare e siamo usciti – racconta ancora. Aveva un taglio nel collo e nella mano destra ma anche vicino all’occhio. Ci siamo spaventati, siamo sotto choc – hanno raccontato gli studenti in coro – abbiamo aiutato alcuni amici spaventati. L’idea di dover aver paura di tornare a casa e aver paura di chi si siede accanto a me ci indigna molto. Lo hanno preso subito e non ha opposto resistenza: forse ha capito quello che aveva commesso". Un’altra studentessa minorenne sottolinea che: "all’improvviso tutti hanno iniziato a gridare e abbiamo visto uno degli studenti col volto pieno di sangue". "Ho sentito le grida spaventate dei ragazzi – spiega il coraggioso autista, Renzo Fraulini – ero fermo al semaforo e quando ho capito che era successo qualcosa di grave ho aperto le porte. Poi ho visto il ragazzino con le mani sul volto, sporco di sangue. Alla fine sul mezzo è rimasto solo l’aggressore. Intanto ho chiamato l’ambulanza ma i vigili sono intervenuti subito: mi hanno suggerito di chiudere l’autobus, dove era rimasto l’aggressore che comunque era tranquillo: come se niente fosse. Hanno poi recuperato il coltello. Sono conducente Seta da dieci anni e mai è accaduta una cosa del genere".

Seta esprime la più ferma condanna per il grave ed ingiustificabile episodio di violenza avvenuto ieri, sul mezzo che era appena partito dall’Autostazione e stava prestando servizio sulla linea extraurbana 820 Modena-Maranello-Serramazzoni-Pavullo.

"Siamo solidali con tutti i passeggeri coinvolti, loro malgrado, nell’episodio e ringrazia per il tempestivo intervento effettuato gli agenti della Polizia Locale ed il personale sanitario. Un ringraziamento ed un plauso vanno anche all’autista, per essere intervenuto con tempestività e professionalità a tutela della sicurezza dei passeggeri".

L’episodio ha comportato il prolungato fermo del mezzo; la corsa della linea 820 è ripresa dopo circa 30 minuti grazie ad un mezzo sostitutivo fatto arrivare dal deposito aziendale di Strada Sant’Anna"

Valentina Reggiani