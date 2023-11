Violenza sulle donne. Accolte in 115 da gennaio

Sono circa una trentina le iniziative organizzate da Unione delle Terre d’Argine, Comuni, Ausl, con la collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato, che da oggi fino al 3 dicembre si svolgeranno su tutto il territorio e che avranno come filo conduttore il tema della violenza, delle discriminazioni di genere, del femminicidio, ma anche dell’importanza di promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. "Sono quasi un centinaio le donne che mediamente ogni anno si presentano al Pronto Soccorso di Carpi dopo aver subito percosse", afferma l’assessore alle Politiche sociali Tamara Calzolari. Un fenomeno tristemente in crescita: "Solo nel territorio dell’Unione delle Terre d’argine – aggiunge Alice Degli Innocenti di Vivere Donna – da gennaio al 31 ottobre sono state 115 le donne accolte contro le 110 donne di tutto il 2022. In gran parte donne ‘nuove’, che mai prima si erano rivolte a noi: 89 su 115, 55 delle quali italiane e ben 66 su 115 con figli a carico. Il fenomeno della violenza di genere continua a crescere, poichè riflette una cultura che si fonda sulla superiorità dell’uomo sulla donna. È il momento di dire Basta". "Il nostro obiettivo - dichiara Paola Guerzoni, assessore alle Pari Opportunità per l’Unione - è quello di realizzare un sistema territoriale che protegga le donne da abusi fisici e psicologici".