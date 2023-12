Violenza sulle donne. Incontro in Provincia

Un momento di riflessione e confronto rivolto al personale della Provincia di Modena sul contrasto alla violenza sulle donne, che possa aiutare a comprendere a pieno il dramma di questa piaga sociale e culturale e tenere viva l’attenzione su un fenomeno che colpisce anche la nostra comunità. E’ quanto proposto ieri dalla Provincia di Modena, in un incontro per il personale interno che si è svolto nella sala di Consiglio del palazzo della Provincia, alla presenza del Presidente Fabio Braglia e della Presidente del Centro documentazione donna, Vittorina Maestroni. Durante l’incontro, a cui i partecipanti hanno presenziato indossando qualcosa di rosso come gesto simbolico, è stato anche osservato il “minuto di rumore” contro il silenzio e l’indifferenza verso la violenza sulle donne.