Violenza sulle donne, uno spettacolo per aumentare la sensibilità

"Le cifre sulla violenza di genere sono spaventose, il 25 ottobre in Italia abbiamo raggiunto i 100 femminicidi - afferma Silviana Siggillino (nella foto) presidente delle Acli provinciali di Modena - da inizio anno nella nostra città sono state oltre 350 richieste di aiuto, una sessantina le donne che hanno subito violenza sessuale - e aggiunge - siamo ben consapevoli che non sarà uno spettacolo teatrale a risolvere il problema, ma abbiamo la certezza che ogni strumento, anche l’arte, deve essere messo in campo per coinvolgere l’opinione pubblica". ‘Conforto’ è una performance di forte impatto emotivo, in cui tutte le arti collaborano per aiutare a superare il conflitto, gli stereotipi di genere e condurre in una piena armonia. Lo spettacolo a ingresso gratuito promosso dalle Acli provinciali di Modena andrà in scena oggi alle 18 presso la Casa delle Culture in via Wiligelmo 80 a Modena, ente che ha collaborato al progetto. Lo spettacolo è tra le iniziative dell’Assessorato alle Pari Opportunità per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.