"Violenza tra stranieri, colpa dei ’porti aperti’"

"Il grave episodio di violenza che si è verificato al residence per richiedenti asilo ’Costellazioni’, dove un somalo ha pugnalato alla schiena, perforandogli un polmone, un 22enne straniero, è l’ennesimo avvenimento che vede come protagonisti richiedenti asilo e, più in generale, stranieri che si trovano nella nostra città senza un perché, in molti casi senza un lavoro e senza una residenza, abbandonati al loro destino che, spesso, li vede disposti a tutto pur di sbarcare il lunario giorno per giorno". Sono le parole del consigliere regionale leghista Stefano Bargi. "Questo altro non è che il risultato della politica, marcatamente Pd, dei porti sempre, e ad ogni costo, aperti – continua – Pertanto non sono credibili le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, quando parla di tensioni sul territorio, di una situazione che potrebbe sfuggire di mano e sollecita la richiesta di intervento, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali.

"Più che ad un’intervista abbiamo assistito ad un piagnisteo nero su bianco che evidenza, nuovamente, come il primo cittadino non abbia mai colpe di nulla", dicono invece Luca Negrini e Ferdinando Pulitanò, presidenti cittadino e provinciale di Fratelli d’Italia, facendo riferimento alle frasi pronunciate nei giorni scorsi dal sindaco Muzzarelli: "Fa sorridere questo giochino, ormai prevedibile, volto a nascondere due realtà ben evidenti, parlando come se, in primis, Modena non fosse amministrata dalla sinistra dal dopo guerra ad oggi e in secundis come se negli ultimi dieci anni la guida della città non fosse dello stesso Muzzarelli. Anni in cui, tra l’altro, l’inclusione è stata il manifesto ideologico perennemente raccontato".

"La campagna elettorale si è esaurita da tempo e bisogna pensare ai problemi concreti della quotidianità, quelli di cui si occupano i territori – risponde infine per il Pd il capogruppo in consiglio Antonio Carpentieri – Ha ragione il sindaco Muzzarelli quando reputa inammissibile che le amministrazioni locali non vengano coinvolte nei processi decisionali che riguardano gli arrivi e lo smistamento dei migranti. Finora abbiamo assistito a una perenne propaganda senza che vi sia stata alcuna programmazione dell’accoglienza. Il problema è che gli esiti, con persone lasciate sole al loro destino, senza un lavoro, senza un tetto sotto cui dormire, senza alcuna tutela, ricadono tutti sulle comunità locali e, ovviamente, sulle amministrazioni che si trovano a dover gestire, senza averne purtroppo i mezzi necessari, emergenze di ogni tipo, sociali ma anche di sicurezza".