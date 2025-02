Violenze e maltrattamenti verso la moglie. Un uomo finisce agli arresti domiciliari

"Non sei in grado di gestire la casa, di tenerla pulita come le donne meridionali. Non vali nulla. Non sarai mai brava come loro". E’ questa una delle tante denigranti offese pronunciate nei confronti di una giovane mamma originaria di Santo Domingo da parte del marito, ieri condannato a due anni, con rito abbreviato per il reato di maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori, ovvero i figli della coppia. I maltrattamenti si sarebbero protratti per anni: violenze tra le mura domestiche quasi quotidiane e andate avanti fino allo scorso anno, a seguito delle quali la vittima, esausta, ha poi deciso di sporgere denuncia. (Seppur ritirata in seguito). I coniugi convivevano a Sassuolo, infatti, da oltre 16 anni. A quanto pare, però, soprattutto negli ultimi anni a causa dell’abuso di droga e della perdita del lavoro l’imputato era divenuto sempre più aggressivo. I litigi – secondo la querela presentata dalla donna – erano quotidiani e caratterizzati non solo da aggressioni verbali ma anche da lancio e danneggiamento di oggetti di uso quotidiano, come interi servizi di piatti. Litigi legati proprio alla gestione dell’abitazione da parte della vittima che, secondo il convivente, non era neppure paragonabile a quella delle donne ‘meridionali’. Il giudice, ieri ha disposto per l’uomo i domiciliari. Inizialmente – a seguito della denuncia – nei confronti del sassolese, 39 anni, era scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.