Vip in piazza ’cantano’ per la sicurezza Distratti alla guida? Una nota stonata

Arriva a Formigine, a fine agosto, ‘Guida e basta’, l’appuntamento itinerante che porta sul palco nomi importanti della musica e dello spettacolo per una serata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Promosso dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, l’appuntamento di Formigine si inserisce in un calendario più ampio con date in diverse località turistiche – altri appuntamenti, a luglio, tra Gatteo Mare e Lido Adriano – ma non è un caso faccia tappa nel distretto ceramico. A inizio anno scattò l’allarme del Comandante della Polizia Locale sassolese Rossana Prandi sull’aumento esponenziale degli incidenti, qualche giorno fa invece i controlli congiunti sul traffico pesante, tra Fiorano e Formigine, hanno rivelato irregolarità in 15 casi su 21: il tema della sicurezza stradale, insomma, è centrale e Formigine ci lavora da tempo. "Siamo orgogliosi – spiega il sindaco di Formigine Maria Costi – di ospitare a Formigine un evento regionale che va nella direzione di aumentare la sicurezza sulle strade e rappresenta per noi il coronamento dell’opera di sensibilizzazione che cerchiamo di portare avanti quotidianamente da 10 anni attraverso opere stradali, manutenzioni, controlli e attività di educazione stradale con i bambini delle scuole". L’iniziativa della Regione coinvolge, tra gli altri, Roberto Vecchioni, Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Ruggeri, Comaschi, Sergio Muniz, Alberto Bertoli, Massimo di Cataldo, Matew Lee, Sofia Bruscoli, Valerio Scanu, Duilio Pizzocchi, Moka Club, Nop, Cristiano Militello, Hermes. Molti di loro saliranno sul parco formiginese il 26 agosto (ingresso gratuito) per dare corso ad una serata che si propone di "educare, formare e diffondere la cultura della sicurezza, contrastando la distrazione al volante e promuovendo condotte di guida attente e sicure". Si tratta, per dirla con l’Assessore regionale alla mobilità Andrea Corsini, "di tenere alta l’attenzione sul problema: dal rispetto del codice della strada e dalla nostra responsabilità dipende la nostra vita e quella degli altri". Le statistiche post-pandemia, in effetti, raccontano una crescita esponenziale di incidenti e dicono che il 25% dei 15231 sinistri registrati in Emilia Romagna nel 2021, che hanno causato 19.618 feriti e 281 morti, derivano dalla distrazione degli automobilisti, pericolosamente più attenti agli schermi e tastiere degli smartphone che a quanto accade attorno a loro mentre guidano.

