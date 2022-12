Virginia Reiter, scoperta la targa "La prima manager teatrale italiana"

di Stefano Luppi

Da questo portone di Rua del Muro, civico 52 sotto al portico, Virginia Reiter (1862-1937), ormai nella fase finale della propria esistenza dopo avere abbandonato le scene nel 1915, entrava e usciva ogni giorno. Da ieri qui è apposta una targa a ricordarla, così recita il testo, "nell’arte, attrice acclamata dal pubblico, musa di grandi autori e prima donna capocomica italiana". Attrice teatrale tra le più note in Italia tra fine ‘800 e i primi tre decenni del ‘900, infatti, si era imposta sulla scena non solo recitando, ma divenendo anche la prima ’capocomica’, ossia la prima manager italiana del settore teatrale prima con Francesco Pasta e poi con Luigi Carini. Un ruolo allora tradizionale appannaggio dei maschi e ottenuto mettendo insieme in primis il talento e l’intelligenza, il bell’aspetto, una voce definita all’epoca "di un metallo puro con velature delicate e inesauribile varietà di ritmi" e il benestare di intellettuali del suo tempo come Marco Praga e Guido da Verona e la conoscenza con Gabriele D’Annunzio. Tutto ciò è stato ricordato ieri dalla amministrazione comunale - presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e gli assessori Andrea Bosi ed Andrea Bortolamasi rispettivamente responsabili di toponomastica e cultura – che ha deciso di apporre una targa sulla facciata del palazzo nel quale la Reiter visse e morì il 22 gennaio 1937. Era nata il 16 gennaio 1862, dunque 160 anni fa, e appunto calcò numerosi palcoscenici ottenendo successi che la nipote Anna Reiter, anch’essa presente ieri alla cerimonia, ricorda attraverso una associazione e soprattutto il ’Premio Virginia Reiter’ che da 17 edizioni incorona attrici under 35 meritevoli di menzione. "Virginia – spiega la nipote – era una attrice molto amata dal pubblico e dagli intellettuali, era affascinante e soprattutto dotata di una grande presenza scenica. Noi ne portiamo avanti la memoria con il Premio, a cui ora si aggiunge questa targa perché Reiter che a Modena visse da giovane e a fine carriera amata la sua città". Il sindaco: "Valorizziamo la nostra storia sia attraverso i nomi sia attraverso la riqualificazione dei luoghi". Aggiungono gli assessori Bortolamasi e Bosi: "Reiter ha avuto un ruolo importante nel suo lavoro oltreché in ambito di emancipazione femminile. Inoltre anche attraverso le targhe manteniamo vivi piazze e palazzi attraverso memorie condivise. Un gesto piccolo, ma importante per la valorizzazione culturale e storica femminili, non a caso abbiamo dedicato 7 vie a donne che sono emerse dalla storia per capacità".

In estrema sintesi l’attrice resta negli annali della recitazione per essere stata la prima interprete della "Lupa" di Giovanni Verga e per il cavallo di battaglia "Madame Sans-Gêne" di Victorien Sardou e Émile Moreau (280 repliche).