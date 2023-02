Virtuosismi jazz di Molinari

"La Music Valley siamo noi", enfatizza la Famiglia Pavironica, poesia che tocca le corde popolari geminiane. Magari le cose non stanno proprio così, ma che sia nutrita la schiera di musicisti nati e allevati sotto la Ghirlandina nessun critico può contestarlo. La primissima fila tocca ad Adriano Molinari, virtuoso dei piatti prediletto da Zucchero per un ventennio di sbalordente creatività. Tessitore di idee mai banali, domani (ore 21.30) è primattore delle policrome jam dei lunedì allestite al Centrale 66 dagli Amici del Jazz di Modena in collaborazione con lo staff del locale, atmosfere un po’ bluesy coagulate dalla fusion, nella plastica lettura del Free Quartet. Enfant prodige, Molinari ha condiviso la ribalta con Nick The Night Fly, Paolo Belli, Eugenio Finardi, Claudio Baglioni e Stadio.

g.a.t.