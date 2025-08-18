Virus Chikungunya, focolaio a Carpi: altre disinfestazioni e polemiche. Parchi ancora chiusi

Carpi (Modena), 18 agosto 2025 – Ieri notte, a Carpi, sono proseguite le operazioni straordinarie di disinfestazione ad ampio raggio contro la zanzara tigre, finalizzate al contenimento della diffusione del virus Chikungunya, in due zone della città.

Si tratta – fa sapere il Comune – di interventi aggiuntivi a quelli già comunicati e avviati in precedenza, che nella notte tra sabato e domenica scorsi non sono stati completati a causa della pioggia. Le aree interessate sono quella a sud della direttrice Cattani–Lama, comprese le frazioni di Santa Croce e Gargallo; e quella ad est della ferrovia, con i quartieri Cibeno, Due Ponti e limitrofi.

Come già avvenuto nei giorni scorsi, i trattamenti hanno riguardato interventi adulticidi nei parchi e nelle aree verdi pubbliche, oltre che lungo le aree verdi private prospicienti le vie pubbliche, tramite mezzi specializzati. Aggiornamento anche sui parchi, alcuni dei quali restano off limits fino al 20 agosto.

I parchi pubblici delle aree indicate rimarranno, infatti, chiusi fino alle ore 10 di mercoledì, trascorse le 48 ore necessarie a evitare contatti con il prodotto utilizzato.

Intanto la situazione – che vede a Carpi un focolaio con casi in aumento – ha scatenato reazioni politiche. "Il territorio del comune di Carpi, frazioni comprese –, afferma il consigliere di Fratelli d’Italia, Enrico Fieni – sta affrontando una disinfestazione causata dall’emergenza sanitaria dalla circolazione del virus Chikungunya, ma anche stavolta ci tocca constatare come la comunicazione non sia la parte forte di questa amministrazione. Dico questo perché non esiste un cronoprogramma degli interventi divisi per zone e frazioni, quindi non sappiamo dove e quando venga effettuata nella vegetazione di aree pubbliche e/o private. Oltre a questo manca una comunicazione differente dal mondo social nonostante tantissimi anziani non ascoltino le indicazioni del sindaco diramate sulla propria pagina Facebook. In più i residenti – continua Fieni – chiedono informazioni sul prodotto utilizzato ed effettivamente non vi è traccia della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) in nessuna delibera in pubblicazione".

"Premesso che la tutela della salute pubblica è di primaria importanza –, puntualizza il consigliere di Fd’I Federica Boccaletti –, sarebbe stata opportuna una precisa pianificazione degli interventi in modo tale da comunicare alla cittadinanza, e non solo via social, il dettaglio delle zone oggetto della disinfestazione e la loro tempistica. Questo per limitare i disagi dei cittadini".