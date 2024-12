Vis premiata per gli effetti positivi sulla società

Il Gruppo VIS ha ottenuto la Certificazione B Corp, un traguardo significativo che testimonia l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, la responsabilità sociale e l’etica aziendale. Un risultato che non celebra solamente il percorso intrapreso da VIS Hydraulics srl Società Benefit, ma valorizza anche il contributo delle altre realtà del Gruppo VIS, MECOF srl, PINK srl e VIS Coils srl che hanno anch’esse raggiunto questo prestigioso obiettivo. Con questo riconoscimento il Gruppo VIS diventa la prima azienda metalmeccanica italiana a ottenere la Certificazione B Corp, entrando a far parte di un gruppo selezionato di circa 300 aziende italiane che promuovono un impatto positivo su società e ambiente. La Certificazione B Corp va oltre i singoli prodotti e servizi, richiedendo alle aziende di mantenere performance rigorosamente sostenibili. Questo sistema riconosce e premia le imprese che operano in modo etico e responsabile, unendole in un ecosistema di organizzazioni che riescono a bilanciare efficacemente scopo e profitto, promuovendo così un cambiamento positivo su scala globale. "Siamo entusiasti di essere parte di questa comunità di aziende certificate - ha dichiarato Adamo Venturelli, CEO di VIS Hydraulics srl Società Benefit -. Questo traguardo è il risultato di un lavoro e di un impegno collettivo. Non si tratta solo di un riconoscimento, ma di un passo verso un cambiamento globale, che integra l’etica con il business. La certificazione non è un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio". "Diventare una B Corp testimonia un impegno concreto del nostro tessuto imprenditoriale a lavorare per promuovere e attuare il cambiamento, in un percorso di miglioramento continuo, che stimoli azioni di impatto positivo sempre crescenti per le persone, le comunità e il pianeta", ha dichiarato Anna Puccio, Managing Director di B Lab Italia.

w. b.