"Visione diversa, ma resterà nella storia"

Il mondo politico modenese ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Berlusconi. "Ha segnato la società italiana per decenni, prima come imprenditore, soprattutto nel settore televisivo, poi come politico, per quattro volte presidente del Consiglio", ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, che ha espresso in un messaggio il cordoglio alla famiglia e ai vertici locali di Forza Italia, il partito che ha guidato dalla fondazione, avvenuta all’inizio degli anni Novanta. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi. "La scomparsa di Berlusconi – ha detto invece Roberto Solomita, segretario del Pd modenese – rappresenta la fine di una lunga stagione della storia del nostro Paese, della quale è stato protagonista come imprenditore e politico. La sua è stata una figura che, sebbene con una visione dell’Italia diametralmente opposta alla nostra, ha segnato profondamente la politica e la Seconda repubblica". "In trenta anni di attività politica attiva e di governo ci ha fatto vivere, e ci ha reso interpreti, sotto tutti i punti di vista, di una grande stagione di lotta di libertà", ha detto Claudia Severi, capogruppo di Forza Italia a Sassuolo. "Con la sua vittoriosa discesa in campo nel ’94 – commenta Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale di Forza Italia – evitò che l’Italia finisse in mano alla sinistra e per i 30 anni a seguire, nella sua straordinaria attività politica e di governo, Silvio Berlusconi è stato sempre riferimento, baluardo e testimone di libertà". "In Politica – ha detto Andrea Galli, già consigliere regionale di FI – ha capito che in Italia i tempi erano maturi per una destra di governo, vincendo le elezioni nel 1994 e che, nel mondo, erano finiti i tempi della guerra fredda organizzando nel 2002 a Pratica di Mare un ’incontro di Pace’ con Bush e Putin. Se nel 2022 fosse stato lui presidente del Consiglio e non l’inutile Draghi probabilmente sarebbe riuscito ad costruire per sè e l’Italia un ruolo da mediatore, impedendo l’invasione dell’Ucraina".