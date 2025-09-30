"Visione e promessa". Torna il festival Mens-a

Ritorna anche quest’anno a Modena "Mens-a", festival di cultura diffusa (sono diverse le città emiliano romagnole coinvolte) organizzato dalla prof.ssa Beatrice Balsamo (docente Unibo) e dall’associazione Apun.

Ben quattro saranno quest’anno gli eventi a Modena, in occasione della decima edizione del festival. A presentarli sono stati, presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, la stessa prof.ssa Balsamo, il direttore di Giurisprudenza prof. Carmelo Elio Tavilla, l’avv. Giorgio Pighi dell’Accademia delle Scienze (e già sindaco di Modena). Il tema scelto per la rassegna di quest’anno è "Visione e promessa".

Primo appuntamento venerdì prossimo alle 10,30 all’Accademia delle Scienze (Corso Vittorio Emanuele 59) per discutere dell’attuale situazione politica con Maurizio Molinari, Roberto Celada Ballanti e Carlo Varotti. Introduce e modera Salvatore Puliatti.

Giovedì 16 ottobre alle 17,30 in via San Geminiano 3 il tema all’ordine del giorno sarà "Quale conflitto e pace in Medio Oriente e Ucraina?" con Leonardo Mendolicchio e Fabio Roia.

Venerdì 17 alle 17,30, sempre in via San Geminiano 3, si discuterà di "Essere e malessere social" con Andrea Nicastro e Sarah Viola.

Ultimo appuntamento sabato 18 ottobre alle 10,30 con i saluti di Beatrice Balsamo e del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, poi un incontro sul tema "L’Europa e la pace" assieme a Gianni Riotta, Salvatore Puliatti e Pierpaolo Bonacini.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita e dà crediti formativi a studenti e docenti. m.ped.