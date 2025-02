Visita a sorpresa di Ilaria Cucchi al carcere Sant’Anna: “Sovraffollamento e pochi agenti”

Modena, 28 febbraio 2025 – Visita a sorpresa al carcere di Sant’Anna della senatrice Ilaria Cucchi, giunta in città per verificare le condizioni di vivibilità all’interno della struttura. “Quello che ho trovato nel carcere di Modena rispetta esattamente la realtà di tutte le carceri italiane: dal sovraffollamento al sottodimensionamento degli agenti. Ma non solo sottodimensionamento, manca anche la formazione e manca la preparazione nel gestire determinate situazioni che, ormai è noto, sono all’ordine del giorno”. Queste le parole della senatrice. “La mia una visita a sorpresa perché questo intendo come ispezioni nelle carceri – aggiunge Cucchi -. A Modena, lo sappiamo, sono stati ben quattro i suicidi e i motivi sono tanti, ma il principale è proprio il sovraffollamento che non può far altro che aumentare il disagio dei detenuti. Una cosa particolare avviene anche a Modena, l’ho appreso oggi. Esiste un meccanismo di comunicazione dei cosiddetti detenuti a rischio suicidio all’interno di una chat che racchiude i direttori dei vari istituti e vi assicuro che i numeri sono tutt’altro che rassicuranti. Parliamo appunto del carcere di Modena. Tra detenuti a basso e medio rischio suicidio solo a Modena ce ne sono 15, mi è stato detto che è un numero basso. Per quanto mi riguarda anche un solo detenuto a rischio suicidio è già troppo. Un enorme problema. Sovraffollamento? Siamo sulla strada sbagliata dal momento che – aggiunge la senatrice - non si fa altro che introdurre nuovi reati. Bisognerebbe cominciare a tirare fuori chi in carcere non ci dovrebbe essere. Come i detenuti a rischio suicidio e tra questi una buona percentuale affetta da disturbi psichiatrici. Andrebbero curati in altre strutture, così come i tossicodipendenti”. Infine da Cucchi un riferimento agli agenti della penitenziaria: “Spezzo una lancia a favore degli agenti, perché il problema delle carceri riguarda anche chi ci lavora. Gli stessi agenti chiedono di essere anche formati. Sono loro stessi a chiederlo, anche oggi a Modena. Mi hanno rivolto un appello estremamente chiaro: abbiamo bisogno di essere messi nelle condizioni di svolgere il nostro lavoro. Qui si parla di vite umane, dall’una e dall’altra parte”.