Visita al cantiere della scuola d’infanzia: "Antisismica e green"

Due incontri per raccontare come procedono i lavori alla scuola Walt Disney di Castelfranco Emilia, struttura che si inserisce in un vero e proprio polo educativo: sabato scorso, prima una delegazione composta dai genitori degli alunni di oggi e di quelli di domani, e poi un’altra composta dai consiglieri comunali, ha visitato il cantiere della nuova scuola d’infanzia. I tecnici incaricati e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno accompagnato i due gruppi illustrando le principali caratteristiche del progetto e spiegando gli interventi già realizzati e quelli ancora in corso. "Un’attenzione particolare – fa sapere il Comune – è stata dedicata agli aspetti legati alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi destinati agli studenti".

Il progetto di ristrutturazione della scuola d’infanzia Walt Disney, dal valore di circa un milione e 750mila euro – oltre un milione e 100mila euro del Comune, e i restanti dai fondi del Pnrr – e la cui restituzione è prevista entro la fine dell’anno scolastico, prevede un adeguamento sismico dell’edificio, oltre a migliorare le condizioni di qualità ambientale e di efficienza energetica. Inoltre, la scuola sarà collegata al vicino nido d’infanzia Scarabocchio, anch’esso oggetto di ristrutturazione, ottimizzando così l’utilizzo della cucina e dei servizi e liberando spazi che potranno essere destinati a nuovi usi. "L’orientamento degli edifici – prosegue il Comune – è stato pensato per garantire il massimo benessere ai bambini. Le sezioni, esposte a sud, garantiranno una buona illuminazione naturale durante i mesi invernali e una minore esposizione al calore durante l’estate. Inoltre, l’edificio di collegamento tra i due plessi ospiterà una sala per attività collettive, creando una continuità tra gli spazi interni ed esterni e offrendo accesso a un ampio giardino alberato".

"La creazione di un polo 0-6 anni rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e un investimento strategico per il futuro della comunità. Permetterà di migliorare i servizi educativi, ottimizzando le risorse pubbliche e creando un ambiente accogliente e funzionale per i più piccoli. È un passo avanti significativo nella costruzione di un sistema educativo più inclusivo e attento ai bisogni delle famiglie, rafforzando il ruolo della scuola come fulcro della vita sociale del territorio", spiega il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli, che peraltro detiene anche la delega alla scuola.