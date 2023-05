Visita alla rocca e tour alle Salse di Nirano

Doppio appuntamento venerdì 2 giugno tra le bellezze fioranesi. Il castello Di Spezzano, in via straordinaria, sarà aperto al pubblico dalle ore 15 alle 19 e gli interessati potranno visitare anche Museo della Ceramica al suo interno. Alle 16.30 è prevista una visita guidata gratuita, senza prenotazione, con il ritrovo in corte. Informazioni: [email protected] oppure 335440372. Lo stesso giorno, alle Salse di Nirano invece, alle ore 16.30 è prevista un’escursione tra i vulcani di fango.