Visita guidata a Serramazzoni e presentazione del libro su San Geminiano

Lo scrittore Gabriele Sorrentino presenterà domani al castello di Pompeano, a partire dalle ore 17.30, il suo libro ‘San Geminiano, Vescovo e Protettore’ (edizioni Terra e Identità, 2021). Sorrentino sarà intervistato da Barbara Bembo di Pro Loco Serramazzoni, ideatrice e organizzatrice dell’evento, cercando di descrivere nel dettaglio la figura di San Geminiano, diventato fonte di culto e protezione per tanti luoghi, tra cui anche Pompeano. Prima della presentazione del libro, Pierluigi Piumi accompagnerà i partecipanti in una visita guidata nell’antico borgo della frazione serramazzonese, raccontando la storia del castello dove è presente una splendida chiesa dedicata proprio al Vescovo modenese. Al termine dell’evento, organizzato da Pro Loco in collaborazione con l’associazione ‘I Semi Neri’, si proseguirà con un ricco aperitivo all’Antica Trattoria Cacciatori. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite whatsapp al numero 3773709170. Il costo è di 15 euro a persona.