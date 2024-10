Visita guidata all’antica via Romea

Tra chiese, boschi, borghi, panorami e antichi leoni di pietra, un evento che si svolgerà domenica a Montecreto percorrendo tratti dell’antica Via Romea Imperiale. Il ritrovo e alle ore 8,45 al Museo "La Casa dei Leoni di Pietra" nei sotterranei del Palazzo Comunale in Via Roma 24 e alle 9 partirà la visita guidata al Museo, a cura di Carlo Beneventi, direttorecuratore museale e socio V.R.I. Seguiranno la visita al centro storico di Montecreto (Via Castello) fino al Monastero delle Suore (visita esterna) e successiva salita alla chiesa parrocchiale "podium" castellano dell’antica rocca dei Gualandelli. Seguirà l’escursione all’antico borgo medievale di Magrignana e al metato di Cà del Lozzo. Chi vorrà potrà scendere al ponte medievale di S. Bartolomeo. Si potrà ritornare a Montecreto a piedi o con la Navetta. Per info: 335 6914349 - 331 7992992.