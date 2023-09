"Visitatori, confidiamo in un grande settembre"

Giunti ad inizio settembre, gli operatori appenninici confidano ancora in buone presenze turistiche. Pur se la maggior parte delle persone che hanno affollato le località montane è ripartita domenica scorsa, molti -col ritorno del bel tempo-possono infatti usufruire delle bellezze d’inizio autunno e delle tante sagre. Intanto si fanno i primi rendiconti estivi. "Dopo un luglio sotto la media -dice Loretta Adani, storico presidente della Pro Loco di Pievepelago- il mese di agosto ha visto un forte aumento delle presenze, soprattutto di giovani che solitamente preferiscono altre mete estive e ora contiamo su un buon settembre. Tra le attività più gradite, certamente l’escursionismo montano. Ad esempio il Sentiero delle Cascate di S.Annapelago registra afflussi record che hanno costretto i paesani ad aumentare in appositi campi le possibilità di posteggio. Bene la piscina in agosto e tutte le manifestazioni ricreative, culturali e sportive. Come Pro loco sono lusingata del successo che continuano ad avere le proposte di artisti locali o legati al territorio, dalla serata lirica a gruppi della zona come i Radio Fm e i Correva l’anno". Daniele Vignocchi, presidente dell’ass.ne Pievepelago per Te, che raggruppa i commercianti paesani, conferma l’importanza delle manifestazioni che favoriscono la socializzazione, specie dei giovani. "Ne è esempio infatti il successo senza precedenti dell’ultima edizione della Notte Rosa il 19 agosto, che ha calamitato in centro diverse migliaia di persone. Le strade si sono trasformate in enormi piste da ballo, dove i partecipanti alla manifestazione si sono divertiti fino a tarda notte".

g. p.