Visite agli archivi. Sabato prima tappa

Un viaggio tra alcuni degli archivi della città, tra arte, fotografia e industria, con incontri e visite guidate, per diffondere la consapevolezza del ruolo degli archivi per la società civile, strumenti attraverso cui rafforzare l’identità territoriale con una prospettiva nel futuro. È l’obiettivo del ciclo di appuntamenti ’Archivi e territori. Indagare, raccontare esporre’ che, a partire da sabato, il 18 gennaio, prevede sei visite guidate. ll primo appuntamento è sabato 18 gennaio alle 15.30 con la visita guidata alla mostra ’Sguardi civici sul quartiere San Faustino’ (Direzionale 70, via Giardini 474).