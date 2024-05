Visite alla Rocca per la storica festa delle ciliegie

Il prossimo fine settimana, in concomitanza con la manifestazione "Vignola…è tempo di ciliegie", ci sarà l’opportunità di visitare anche la rocca di Vignola. Ad annunciarlo è stata la stessa Fondazione di Vignola, ente proprietario del castello. "Sabato 1° giugno – spiega la Fondazione - sono a disposizione cinque turni per poter visitare il fortilizio: alle 10.30, alle 11.30, alle 16, alle 17 e alle 18. Gli ingressi sono gratuiti e ci si può prenotare sul sito della rocca di Vignola (prenotazione consigliata). Si potranno ammirare le sale affrescate del piano terra, del primo piano e la cappella Contrari, per poi salire ai camminamenti di ronda. Appuntamenti ancor più suggestivi quelli di domenica 2 giugno, quando ad accogliere i visitatori saranno veri e propri personaggi d’epoca grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatrale Koiné e la Dama Vivente. Saranno proposte quattro visite guidate con momenti di teatralizzazione: le visite sono in programma al mattino (10.30 e 11.30) e al pomeriggio (15.30 e 16.30) in forma gratuita con prenotazione consigliata. Non si tratta in questo caso della consueta visita, quanto piuttosto di una performance "site specific" per rileggere i luoghi alla luce di personaggi, accadimenti e costumi d’epoca. Dopo una visita all’esterno della rocca, si entrerà nel vivo dell’azione teatralizzata, alla scoperta di illustri personaggi "vignolesi". E al termine della visita, una coinvolgente sorpresa accoglierà i visitatori insieme ai figuranti della Dama Vivente. Per informazioni: www.roccadivignola.it". Previste inoltre diverse iniziative collaterali.

m.ped.