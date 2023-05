Visite ed esami, la presa in carico è una chimera

Barbara Manicardi

I conti in rosso della sanità preoccupano e richiedono senza dubbio una immediata reazione per evitare che il nostro sistema di assistenza e cura crolli definitivamente. I cittadini, a dire il vero, toccano con mano ogni giorno la difficoltà di prenotare una visita specialistica, un esame diagnostico o un intervento chirurgico in tempi accettabili (e nelle strutture più vicine a casa). Le attese sono lunghe e questo spinge sempre di più verso le strutture private. E dispiace dirlo ma la ’presa in carico’ resta una chimera e purtroppo ancora non funziona come dovrebbe. Insomma, di strada da fare ce n’è...E tanta.