Visite ed esami, tempi assurdi : "Per un’ecografia all’addome dobbiamo aspettare più di un anno"

"Le uniche parole che mi sento di dire? Non ho parole. Io sono una persona di mezza età e ho avuto la forza di attaccarmi al telefono ma un anziano che cosa fa? In questo modo si viola il diritto alla salute".

E’ questo il commento di una modenese che ad agosto ha provato a prenotare una prestazione per un parente e si è vista inserire l’appuntamento per il prossimo anno. Parliamo di una ecografia addome completo di cui il paziente aveva una certa urgenza.

"E’ giusto che si sappia in una città come Modena – tuona la donna – le cose si sono sistemate solo perchè per un mese e quotidianamente mi sono attaccata al telefono. Prescrizione alla mano – spiega la donna – ho chiamato per prenotare appunto la visita per il mio parente che da tempo accusa seri problemi di salute. Il medico curante non aveva però inserito il codice di prenonazione ‘breve’, identificata con il codice "B", che indica una prestazione specialistica o un esame diagnostico da eseguire entro 10 giorni dalla data di prescrizione del medico. Ho pensato che comunque ce la saremmo cavata con pochi giorni invece mi sono sentita rispondere dall’operatrice del Cup che il primo posto disponibile sarebbe stato a settembre del 2026, dunque il prossimo anno – tuona la donna. A fronte delle mie lamentele, mi è stato suggerito di continuare a chiamare e di sperare in una rinuncia. La prenotazione l’ho fatta ad agosto e ho continuato a chiamare quotidianamente – anche più volte al giorno – fino a settembre. I primi giorni di settembre mi sono quindi sentita rispondere che la prima disponibilità era non più a settembre, bensì ad ottobre 2026".

"A quel punto, adirata – continua la donna – ho spiegato all’operatrice che il signore in questione non stava bene. Alla mia centesima richiamata e grazie ad una disdetta – conclude – sono riusciti ad inserire l’appuntamento per questo mese. Quindi, per garantirsi le cure, l’unica soluzione è attaccarsi al telefono e chiamare ogni giorno, anche più volte al giorno sperando che qualcuno a quella visita non si presenti. Vi pare normale? - tuona ancora la donna che sottolinea come si tratti di una palese violazione del diritto alla salute.

Noi abbiamo lasciato il sud, di cui si decantano da sempre i problemi per scoprire che al Nord i problemi in realtà sono gli stessi. Ti inducono in questo modo a fare visite ed esami in libera professione dove c’è sempre disponibilità. Credo che ciò debba portare a riflettere". Il tema delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è noto nella nostra provincia.

Alla cittadina ne fa eco un’altra: "Ho aperto il fascicolo sanitario elettronico per prenotare una tac con mezzo di contrasto- spiega. Ho constatato con una certa amarezza come per i prossimi mesi nella provincia di Modena non vi fosse alcuna possibilità di sottoporsi all’esame; nessun posto disponibile. Ho cercato anche a Reggio Emilia e Bologna, essendo di Modena, ma niente. Alla fine mi sono messa l’anima in pace e ho prenotato a Borgo Val di Taro: tre ore d’auto e conseguenti spese per gli spostamenti per un esame durato dieci minuti".

Del resto è lo stesso monitoraggio regionale sulla situazione delle attese per visite ed esami a mettere la maglia nera a Modena che non brilla per efficienza. I modenesi questo lo sanno bene: tutte le volte che tentano di prenotare una visita oculistica piuttosto che dermatologica il sistema neppure risponde: agende chiuse, impossibileprenotare. Dall’inizio dell’anno le visite e gli esami di primo accesso non hanno mai rispettato gli standard regionali, almeno se consideriamo la media mensile.