Visite ed esami, tempi biblici. La sanità è in tilt

Vorrei condividere con lei l’amarezza di un normale cittadino che deve fare i conti con un sistema sanitario in tilt. Vogliono farci credere che siamo al top, ma non è così. E posso iniziare a fare esempi concretissimi. Visita cardiologica: provate voi a prenotarla. Zero possibilità da qui a dicembre. E sto provando a cercarla da tre mesi con il fascicolo sanitario! Mi sono arreso e andrò a pagamento. Centro Cefalee al Policlinico: provate a prenotare una visita! Primo accesso "non ci sono le agende", ripetono il Cip e l’infermiera. Da settimane. E per la visita di controllo stessa solfa. Niente. La famosa "presa in carico" dov’è? Questa è una sanità che funziona?

Lettera firmata