Visite gratuite per donne in menopausa

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Ramazzini aderisce oggi all’H Open Day di Fondazione Onda sulla salute della donna. Due le iniziative per conoscere e affrontare i sintomi della menopausa: al pomeriggio, visite ambulatoriali gratuite per donne in peri o post menopausa (prenotazione 059 659356; menopausacarpi@ausl.mo.it). Alle 20, all’Auditorium Loria, convegno dal titolo ‘I magnifici anni 50 e altro… Come affrontare al meglio il cambiamento menopausale’ (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Moderati dal dottor Venturini, interverranno tra gli altri diversi professionisti sul tema, da Claudia Strucchi, ginecologa, responsabile del Consultorio di Mirandola, a Chiara Ferraguti e Tabatha Petrillo, ginecologhe del Ramazzini; la fisiatra Filomena Zarrella della Medicina Riabilitativa di Area Nord, il cardiologo Gianpiero Patrizi.