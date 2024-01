Visite guidate all’acetaia

Domenica "balsamica" a Castelfranco Emilia. Nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare l’Epifania, domenica 7 gennaio l’acetaia comunale osserverà un turno d’apertura straordinario dalle ore 16 alle ore 18, con visite guidate alle ore 16.15 e 17.15. Le visite saranno a cura dei Maestri Assaggiatori della Comunità dell’Aceto Balsamico di Castelfranco Emilia, che da decenni con passione e dedizione si prendono cura dell’Acetaia. L’Acetaia Comunale si trova in Via Circondaria Nord 116. È gradita la prenotazione a: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it o al 331 108 8446.

