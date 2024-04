Visite oculistiche gratis: "Oltre mille controlli"

Sinergia positiva dei Lions Club carpigiani (Carpi Host e Alberto Pio) a sostegno della vista dei bambini. Si è, infatti, il progetto a favore dei bambini dai 3 ai 5 anni dei quattro comuni delle Terre D’Argine: in totale è stato eseguito lo screening sull’ambliopia a 1663 piccoli. Si tratta di una malattia comunemente conosciuta come ‘occhio pigro’. Scoprire precocemente questa malattia permette, nella maggioranza dei casi, di poterla risolvere completamente, se invece scoperta dopo i 6 anni diventa difficilmente curabile. "Lo screening - dichiara Cristina Ascari, presidente del Lions Club Alberto Pio - è stato effettuato su 1663 bambini e di questi 328 sono risultati positivi e a cui è stata consigliata una visita oculistica d’approfondimento. La nostra più grande soddisfazione è che questi 328 bambini avendo scoperto adesso questa disfunzione potranno correggerla".

"Questa attività è stata effettuata su 35 scuole d’infanzia, praticamente tutte le scuole delle Terre D’Argine - prosegue Marco Arletti, presidente del Lions Club Carpi Host -. Uno sforzo organizzativo importante, in quanto per ogni screening era presente un ortottico per l’utilizzo del refrattometro, un medico ed alcuni soci Lions per la gestione e l’organizzazione delle attività". Sono stati coinvolti Roberto Goldoni (Ottica Goldoni), Filippo Lugli (Ottica Lugli) e Alice Lugli (Ottica Lugli Giorgio) oltre ai medici Giorgio Verrini, Sergio Guaitoli, Ambra Girotti, Glauco Coccapani, Annalisa Turchi, Chiara Pavesi e Massimo Bevini, che "hanno offerto il loro lavoro gratuitamente - aggiunge Arletti -. A nome di tutti i soci dei nostri club desidero ringraziarli, in quanto senza il loro lavoro non sarebbe stato possibile raggiungere un risultato cosi straordinario".

m.s.c.