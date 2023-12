Vite spezzate, dolore e rabbia. Croce Blu in lutto per Umberto: "Altruista e benvoluto da tutti"

di Emanuela Zanasi

Il drammatico schianto di mercoledì pomeriggio sulla Nuova Estense costato la vita a tre persone riaccende l’attenzione su una strada percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti, molti pendolari tra Modena e l’Appennino. La dinamica di quanto accaduto all’altezza del viadotto del Malandrone dove un camion e una Dacia Duster si sono scontrate frontalmente, è ancora al vaglio dei carabinieri ma la sicurezza dell’Estense torna in primo piano. L’Associazione Famigliari Vittime della Strada chiede più controlli e punta il dito contro la carenza di organici criticando anche la scelta di Serramazzoni (Comune di competenza nel tratto dell’incidente) di uscire dal Corpo Unico della Polizia locale dell’Unione.

E mentre si ragiona su come frenare il pericolo di incidenti determinato soprattutto dall’alta velocità e da sorpassi azzardati, in molti piangono le tre vittime; i modenesi Paolo Preci, 59 anni, la madre Maria Goldoni, 83 anni e il cugino di Preci Umberto Sala, 73 anni. Ex bancario, Sala viveva da solo in via Berengario a Modena ed era uno storico volontario della Croce Blu. La notizia ha sconvolto tutti nell’associazione. "E’ stato un duro colpo per tutti noi – commenta commossa la presidente Croce Blu Modena Anna Perazzelli – Umberto era un volontario storico; ha cominciato nei primi anni ‘90. Ha iniziato facendo il cosiddetto capo turno, ovvero il coordinatore, per poi arrivare nell’ultimo periodo a prestare servizio presso il punto vaccinale di via Minutara dove è stato una figura estremamente importante e di aiuto. Umberto aveva sicuramente un carattere brusco ma aveva un grande cuore, di grande generosità e disponibilità, di un altruismo estremo. Era molto orgoglioso di portare la nostra divisa. Tutti gli volevamo bene". Umberto Sala era il cugino di Paolo Preci, il 59enne al volante della Dacia. Preci non era sposato e si divideva tra Lama Mocogno, dove da anni la famiglia possiede una casa, e Modena dove viveva con la mamma Maria, anche lei deceduta nello schianto. Paolo Preci lavorava alla Confcommercio di Modena, si occupava di diversi aspetti, dal centralino al coordinamento dei vari uffici.

"E’ profondo il cordoglio di Confcommercio Modena tutta per la tragica scomparsa di Paolo Preci – il commento dell’associazione – collaboratore amato ed apprezzato per le sue non comuni qualità umane e professionali, per il suo grande spirito di squadra e l’attaccamento alla maglia di Confcommercio".