Vittima del marito violento "Mi minacciava di morte e al telefono diceva come mi avrebbe uccisa"

di Valentina Reggiani

Continue e per nulla velate minacce di morte, quotidiani messaggi vocali in cui le spiegava in che modo l’avrebbe uccisa. La vittima, una 45enne rumena residente a Modena, temendo per la propria incolumità e per quella del figlioletto, era stata costretta a fuggire all’improvviso, chiedendo aiuto alla propria famiglia e denunciando il marito violento. All’epoca dei fatti il pm, vista la pericolosità dell’imputato, aveva chiesto la misura cautelare e, trattandosi di un uomo pluripregiudicato, il giudice aveva disposto il carcere. Ieri l’uomo, un 41enne napoletano è stato condannato nell’ambito del processo con rito abbreviato a due anni e due mesi, oltre al risarcimento danni nei confronti della vittima e al pagamento di una provvisionale di diecimila euro. L’accusa, nei suoi confronti, era quella di maltrattamenti aggravati, essendo avvenuti spesso alla presenza del figlio della coppia, un bimbo di otto anni.

Il giudice Clò ha applicato inoltre una delle pene sostitutive introdotte dalla legge Cartabia, anticipando la fase esecutiva e applicando la sanzione della detenzione domiciliare: l’uomo quindi sconterà tutta la pena in detenzione domiciliare prolungando la misura attuale, appena la sentenza diverrà esecutiva. La coppia si era sposata nel 2012 e nel 2020 erano iniziati i terribili maltrattamenti, andati avanti fino ad ottobre dello scorso anno quando la vittima, difesa dall’avvocato Simone Agnoletto, era stata costretta alla fuga. Infatti la donna, dopo numerose e continue minacce di morte aveva denunciato il marito e si era rifugiata a casa di alcuni parenti, fuori Regione.

L’imputato, infatti, le aveva più volte ‘promesso’ che l’avrebbe trovata e uccisa: viste le pesanti minacce la procura aveva chiesto e ottenuto per il 41enne il carcere. Dopo qualche mese l’imputato era stato posto ai domiciliari, con l’obbligo di frequentare gli incontri in comunità, avendo problemi di tossicodipendenza. La vittima vive ancora presso alcuni parenti insieme al proprio bambino: si è trovata costretta, infatti, a cominciare una nuova vita lontana da Modena per sentirsi finalmente al sicuro