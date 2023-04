Vittime di furti o scippi, volontari di casa in casa per confortare i derubati

Volontari di casa in casa per offrire conforto e sostegno ai derubati o per ’vigilare’ facendoli sentire al sicuro.

Un’attiva rete di solidarietà a supporto dei cittadini su una tematica sempre più attuale: la sicurezza.

‘Insieme, a fianco della Comunità di Formigine’ è infatti il nome del progetto presentato dal ‘Gruppo Corpo Volontari della Sicurezza Comune di Formigine ODV’.

La Polizia locale di Formigine ha firmato una convenzione con i volontari, in base alla quale questi ultimi si impegnano per due anni a collaborare nelle attività di controllo e sicurezza del territorio nonché di ascolto, supporto ed assistenza, anche al domicilio, per chi è stato vittima di reato (furti in abitazione, su veicoli, di documenti, di biciclette, scippi…).

"La presenza di questo Gruppo di volontari – afferma Susanna Beltrami, comandante della Polizia locale di Formigine – è molto preziosa per il nostro comune e i cittadini.

Il progetto parte da loro: mettendo a frutto la loro conoscenza del territorio e della realtà del capoluogo e delle frazioni, hanno proposto di potenziare la loro presenza in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative, feste e di collaborare con la Polizia locale al presidio delle aree maggiormente frequentate del Comune".

"Tra le proposte più apprezzate – prosegue la comandante – vi è quella di mettersi a disposizione di chi è stato vittima di reato anche andando al domicilio delle persone, per ascoltare, fare compagnia, prestare assistenza, o magari stazionare nei pressi dell’abitazione per farle sentire più al sicuro, favorendo in questo modo il loro ‘rientro’ alla socialità".

Il gruppo formiginese, nato nel 2007, è attualmente presieduto da Paul Anthony Aveta, affiancato da Alfonso Venturelli (Vice Presidente) e Denni Collina (Tesoriere) e composto da 37 cittadini, tra uomini e donne, di età diversa e con differenti esperienze professionali, profondamente motivati a svolgere un servizio pubblico a favore della collettività.

Durante la loro attività indossano una casacca con il logo, al fine di rendersi riconoscibili.

La loro predisposizione al supporto alle vittime di reati sarà ulteriormente stimolata attraverso la partecipazione a corsi di formazione per la diffusione dello Sportello ‘Non da soli’.

Questo servizio, aperto presso la sede della Polizia Locale di Formigine e operativo in occasione delle tappe dell’Ufficio Mobile nelle frazioni, prevede, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna la possibilità di avvalersi di un sostegno economico, in caso di reati predatori, ed anche di un supporto di ascolto, mediazione e presenza da parte dei Volontari.

