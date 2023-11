Vittime di Nassirya, oggi la cerimonia

Modena ricorda le 19 vittime italiane della strage di Nassirya. DomANI alle 9 le autorità cittadine depongono una corona ai piedi del monumento ai Caduti in viale Martiri della Libertà a Modena, in occasione del 20° anniversario dell’attentato alla base italiana in Iraq nel quale, nel 2003, persero la vita 17 militari e due civili.

Alla cerimonia commemorativa, organizzata da Comune e Provincia, intervengono la prefetta Alessandra Camporota e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Provincia Fabio Braglia e il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi.