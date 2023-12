Vittime di reato, confronto con gli esperti

Assistenza, informazione e supporto alle vittime di reato sono al centro della due giorni in programma a Modena domani e giovedì, presso il Laboratorio aperto di via Buon Pastore 43, dove è in programma il convegno dedicato allo sviluppo di ’Servizi pubblici locali per l’assistenza generale alle vittime’. L’iniziativa rientra nel progetto ERViS (Emilia-Romagna Victim Support). Circa un anno fa il Comune ha attivato lo sportello Ervis situato presso il complesso R-Nord: un centro territoriale per le vittime di reato di stampo generalista, assiste cioè vittime di qualsiasi tipologia di reato ed è un servizio gratuito che fornisce accoglienza, informazioni, orientamento e sostegno. Ad aprire il convegno, domani alle 9.15, saranno i saluti di sindaco, prefetta e del procuratore della Repubblica Luca Masini, oltre al sottosegretario alla Presidenza della Regione Davide Baruffi. L’assessore a Legalità Andrea Bosi modererà il dibattito.