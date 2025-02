Vittime foibe, luci tricolori per la fontana del Graziosi

Illuminare annualmente, con le luci del Tricolore, la fontana del Graziosi, in occasione della Giornata del ricordo del 10 febbraio che commemora le vittime delle foibe e l’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati. È la richiesta della mozione presentata da Fratelli d’Italia e approvata, con voto unanime, dal Consiglio comunale di Modena nella seduta di lunedì. Illustrando il documento, Ferdinando Pulitanò ha specificato che la ricorrenza, riconosciuta ufficialmente nel 2004 dal Parlamento italiano, rappresenta l’occasione per approfondire una tragedia del secondo dopoguerra dimenticata per decenni, che vide migliaia di italiani uccisi dalle milizie titine e il conseguente esodo di 350 mila connazionali dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia.

Il consigliere ha precisato che la commemorazione dell’evento, definito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "sciagura nazionale, alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo", deve avere l’obiettivo di rendere doveroso omaggio alle vittime, nell’ambito delle iniziative dedicate alla conservazione della memoria che puntano a privilegiare l’incontro tra cittadini e istituzioni.

Il documento, pertanto, chiede di includere nelle manifestazioni già previste dal Comune per il Giorno del Ricordo anche l’illuminazione, con le luci tricolori, della fontana del Graziosi, in largo Garibaldi.

Alcuni consiglieri sono intervenuti nel dibattito prima del voto, a partire da Luca Negrini (Fratelli d’Italia) che ha sottolineato come il voto unanime del Consiglio "possa rappresentare un grosso passo in avanti per Modena".